В Риме у вице-чемпионки Олимпиады Красномовец украли документы и деньги
Вице-чемпионку Олимпийских игр в Афинах, спортсменку из Екатеринбурга Олесю Красномовец обокрали в Италии, у легкоатлетки похитили сумку с документами и деньгами. Об этом Красномовец рассказала в беседе с KP.ru.
По словам спортсменки, 12 марта она вместе с друзьями прибыла в Рим, где планировала поучаствовать в марафоне. На четвертый день поездки компания отправилась в кафе, а после обеда Красномовец обнаружила пропажу сумки. Спортсменка смогла отследить местонахождение наушников AirPods, которые были похищены с другими личными вещами: выяснилось, что сумка находится у цыган в румынском таборе.
«Это было очень страшно. Мы в чужой стране, а на нас выбежал весь табор. Они жили под мостом. Разумеется, ничего отдавать нам не стали... Пока понятия не имею, как возвращаться домой. Мы должны были вернуться 18 марта, но билеты пришлось сдать», — поделилась Красномовец.
Спортсменка намерена в ближайшее время обратиться в консульство.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На Камчатке нашли тело одного из попавших под лавину туристов
- Санду призвала парламент Молдавии инициировать референдум о принятии страны в ЕС
- РУСАДА дисквалифицировало на год трехкратного чемпиона Европы по биатлону Слепова
- СМИ: В торговых сетях могут появиться «российские полки»
- В Госдуму внесли проект денонсации соглашения с Украиной о культурных центрах
- В Сети появился трейлер сериала «Казачок»
- В Риме у вице-чемпионки Олимпиады Красномовец украли документы и деньги
- Депутат Неверов объяснил рекордную явку россиян на президентских выборах
- Си Цзиньпин поздравил Путина с переизбранием на пост президента России
- Вице-мэр Новосибирска уйдет в отставку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru