В Риме у вице-чемпионки Олимпиады Красномовец украли документы и деньги

Вице-чемпионку Олимпийских игр в Афинах, спортсменку из Екатеринбурга Олесю Красномовец обокрали в Италии, у легкоатлетки похитили сумку с документами и деньгами. Об этом Красномовец рассказала в беседе с KP.ru.

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По словам спортсменки, 12 марта она вместе с друзьями прибыла в Рим, где планировала поучаствовать в марафоне. На четвертый день поездки компания отправилась в кафе, а после обеда Красномовец обнаружила пропажу сумки. Спортсменка смогла отследить местонахождение наушников AirPods, которые были похищены с другими личными вещами: выяснилось, что сумка находится у цыган в румынском таборе.

«Это было очень страшно. Мы в чужой стране, а на нас выбежал весь табор. Они жили под мостом. Разумеется, ничего отдавать нам не стали... Пока понятия не имею, как возвращаться домой. Мы должны были вернуться 18 марта, но билеты пришлось сдать», — поделилась Красномовец.

Спортсменка намерена в ближайшее время обратиться в консульство.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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