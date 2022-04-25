В РФ возбудят уголовное дело по факту обстрела села в Белгородской области
25 апреля 202221:45
Уголовное дело возбудят в РФ по факту обстрела села Нехотеевка в Белгородской области. Соответствующее распоряжение дал глава СК РФ Александр Бастрыкин, передает ТАСС.
Бастрыкин распорядился установить виновных и привлечь их к уголовное ответственности.
Ранее губернатор региона Гладков предостерег белгородцев от фейковой информации, в том числе об эвакуации жителей.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru