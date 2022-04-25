В РФ возбудят уголовное дело по факту обстрела села в Белгородской области

Уголовное дело возбудят в РФ по факту обстрела села Нехотеевка в Белгородской области. Соответствующее распоряжение дал глава СК РФ Александр Бастрыкин, передает ТАСС.

Бастрыкин распорядился установить виновных и привлечь их к уголовное ответственности.



Ранее губернатор региона Гладков предостерег белгородцев от фейковой информации, в том числе об эвакуации жителей.

