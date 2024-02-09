В результате стрельбы на рынке в Грузии погибли четыре человека

Инцидент произошел в пятницу. По данным МВД, стрельбу открыл мужчина 1988 года рождения, он задержан.

«В результате стрельбы убиты четыре человека, в том числе дядя обвиняемого, который работал на рынке», — отметили в ведомстве.

Кроме того, один человек — двоюродный брат подозреваемого — был ранен.

Ранее драка со стрельбой произошла в центре Москвы, двух человек госпитализировали, напоминает «Свободная пресса».

