В результате стрельбы на рынке в Грузии погибли четыре человека
9 февраля 202411:00
Четыре человека погибли в результате стрельбы в районе Стамбульского рынка в грузинском Рустави. Об этом сообщает МВД республики.
Инцидент произошел в пятницу. По данным МВД, стрельбу открыл мужчина 1988 года рождения, он задержан.
«В результате стрельбы убиты четыре человека, в том числе дядя обвиняемого, который работал на рынке», — отметили в ведомстве.
Кроме того, один человек — двоюродный брат подозреваемого — был ранен.
Ранее драка со стрельбой произошла в центре Москвы, двух человек госпитализировали, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru