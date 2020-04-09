В результате пожара в частном доме престарелых Москвы погибли два человека
Два человека стали жертвами возникшего пожара в частном доме престарелых на западе Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.
Также среди пострадавших числятся 10 человек. По данным агентства, в связи с произошедшим в СК РФ возбудили уголовное дело.
Как сообщалось ранее, из горящего здания было эвакуировано 50 человек, еще 13 спасены. Отмечалось, что источник возгорания находился на минус первом этаже четырехэтажного здания. В настоящее время пожар потушен.
Дом престарелых находится на 3-й Мякининской улице столицы. По данным ТАСС, на место происшествия приехал глава МЧС Евгений Зиничев.
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