В результате пожара в частном доме престарелых Москвы погибли два человека

Два человека стали жертвами возникшего пожара в частном доме престарелых на западе Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.

Также среди пострадавших числятся 10 человек. По данным агентства, в связи с произошедшим в СК РФ возбудили уголовное дело.

Как сообщалось ранее, из горящего здания было эвакуировано 50 человек, еще 13 спасены. Отмечалось, что источник возгорания находился на минус первом этаже четырехэтажного здания. В настоящее время пожар потушен.

Дом престарелых находится на 3-й Мякининской улице столицы. По данным ТАСС, на место происшествия приехал глава МЧС Евгений Зиничев.

