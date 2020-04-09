Пожар произошел в частном доме престарелых на западе Москвы
8 апреля 202022:20
Пожар произошел в частном доме престарелых на западе Москвы, из здания ведется эвакуация людей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы города.
Здание находится 3-ей Мякининской улице. Отмечается, что источник возгорания находится в подвале дома. По данным агентства, всего эвакуировано 50 человек, еще 13 спасены. Предварительно, в результате инцидента никто не пострадал.
Пожару присвоен третий ранг сложности, пишет Дни.ру. Выясняется, причина возгорания.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Украина готовится к «обнулению» транзита российского газа
- Трамп не будет координировать с ОПЕК+ снижение нефтедобычи
- Россиянам посоветовали не дезинфицировать квартиры хлоркой
- Лева Би-2 отказывается есть гречку на карантине
- Новости за ночь: ВТО обязала Украину исполнить решение по спору с РФ