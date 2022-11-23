СМИ: Второй взрыв прогремел в Иерусалиме
Израильские СМИ сообщают, что в Иерусалиме прогремел второй взрыв.
По данным издания Jerusalem Post, взрыв произошел в автобусе, который был недалеко от остановки, где прогремел первый взрыв.
Служба скорой помощи Израиля сообщила, что в результате взрыва на автобусной остановке в центре города пострадали не менее десяти человек. Как отметило израильское Армейское радио, на месте происшествия было заложено взрывное устройство.
Ранее взрыв прогремел на улице Истикляль в центре Стамбула. В результате погибли шесть человек, более 80 пострадали. Анкара назвала произошедшее терактом. На видео с камеры наблюдения заметно, как женщина оставляет взрывчатку на улице Истикляль. Гражданка Сирии и ряд других подозреваемых задержаны.
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