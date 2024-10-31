Число погибших в результате взрыва в доме в Черкесске увеличилось до пяти

Тело ещё одного погибшего извлекли из-под завалов в Черкесске, где в жилом доме взорвался газ. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС по Карачаево-Черкессии.

В Черкесске ввели режим ЧС после взрыва газа

Таким образом, число жертв происшествия на улице Лободина увеличилось до пяти.

«По последним данным всего в результате вспышки паров газовоздушной смеси пострадали девять человек, пятеро из которых погибли», - уточнили в ведомстве.

Ранее в результате взрыва бытового газа в Кирсанове погибли четыре человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:МЧС РФПогибшиеВзрыв ГазаКарачаево-черкесия

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