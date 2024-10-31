Число погибших в результате взрыва в доме в Черкесске увеличилось до пяти
31 октября 202415:02
Тело ещё одного погибшего извлекли из-под завалов в Черкесске, где в жилом доме взорвался газ. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС по Карачаево-Черкессии.
Таким образом, число жертв происшествия на улице Лободина увеличилось до пяти.
«По последним данным всего в результате вспышки паров газовоздушной смеси пострадали девять человек, пятеро из которых погибли», - уточнили в ведомстве.
Ранее в результате взрыва бытового газа в Кирсанове погибли четыре человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru