Число пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани выросло до 17

Число пострадавших в аварии с рейсовым автобусом и грузовиком в Краснодарском крае увеличилось до 17. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по региону.

Два человека погибли в ДТП с автобусом и грузовиком в Краснодарском крае

ДТП произошло утром 15 июля на 91 км дороги «Краснодар - Ейск» в Брюховецком районе. Сообщалось, что погибли два человека, десять пострадали. По данным МЧС, жертвами аварии стали три человека.

«Информация о пострадавших на данный момент: 17 пострадавших», — отметили в региональном главке МВД.

По данным ведомства, семь человек были госпитализированы.

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ФОТО: РИА Новости
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