Число пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани выросло до 17

ДТП произошло утром 15 июля на 91 км дороги «Краснодар - Ейск» в Брюховецком районе. Сообщалось, что погибли два человека, десять пострадали. По данным МЧС, жертвами аварии стали три человека.

«Информация о пострадавших на данный момент: 17 пострадавших», — отметили в региональном главке МВД.

По данным ведомства, семь человек были госпитализированы.

