В Приморье перевернулось рыболовное судно, один человек погиб
3 сентября 202306:38
В Приморском крае перевернулось маломерное рыболовное судно, сообщает в Telegram Дальневосточная транспортная прокуратура.
В результате один человек погиб, четырех членов экипажа спасли. Еще одного человека ищут.
Инцидент случился в заливе Петра Великого. Прокуратура проводит проверку.
Ранее военные корабли вывезли более 1000 туристов из затопленного района в Приморье, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Приморье перевернулось рыболовное судно, один человек погиб
- Депутаты Госдумы РФ предложили присвоить Шуфутинскому звание народного артиста
- В США десятки тысяч гостей Burning Man застряли в пустыне
- Пашинян заявил, что РФ отдаляется от Южного Кавказа
- Перекрыто движение на Крымском мосту
- Зеленский заявил, что еще два судна успешно прошли через временный коридор в Черном море
- В Турции упал крупный метеорит
- Экс-советник Кучмы Соскин: ВСУ не смогут остановить наступление ВС РФ на Купянск
- Шольц упал во время пробежки, повредив лицо
- В Москве эвакуировали Киевский вокзал
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru