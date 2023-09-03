В Приморье перевернулось рыболовное судно, один человек погиб

В Приморском крае перевернулось маломерное рыболовное судно, сообщает в Telegram Дальневосточная транспортная прокуратура.

Яхта с пассажирами столкнулась с затопленным судном у берегов Крыма

В результате один человек погиб, четырех членов экипажа спасли. Еще одного человека ищут.

Инцидент случился в заливе Петра Великого. Прокуратура проводит проверку.

Ранее военные корабли вывезли более 1000 туристов из затопленного района в Приморье, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:СудноПриморский Край

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