В Приморье 40 человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом
Сорок человек пострадали в аварии с туристическим автобусом в Приморском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
«По последним данным, двое погибли. По предварительным данным, еще 40 человек пострадали», — отметил собеседник агентства.
Всего в автобусе находились 50 человек, 48 из которых — пассажиры.
Ранее стало известно, что туристический автобус съехал с дороги в Хасанском районе Приморья близ границы с Китаем, пишет RT. По предварительным данным, все пассажиры были гражданами РФ. Как сообщали в пресс-службе правительства края, после ДТП 13 человек госпитализировали в среднетяжелом состоянии, еще 4 пассажиров доставили в больницу с сочетанными травмами в тяжелом состоянии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru