В Приморье 40 человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом

«По последним данным, двое погибли. По предварительным данным, еще 40 человек пострадали», — отметил собеседник агентства.

Всего в автобусе находились 50 человек, 48 из которых — пассажиры.

Ранее стало известно, что туристический автобус съехал с дороги в Хасанском районе Приморья близ границы с Китаем, пишет RT. По предварительным данным, все пассажиры были гражданами РФ. Как сообщали в пресс-службе правительства края, после ДТП 13 человек госпитализировали в среднетяжелом состоянии, еще 4 пассажиров доставили в больницу с сочетанными травмами в тяжелом состоянии.

