Два туриста погибли в ДТП с автобусом на границе с Китаем

Двое туристов погибли в ДТП по дороге из Китая в Уссурийск, сообщили в министерстве ГОЧС Приморья.

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По предварительной информации, водитель не справился с управлением, в связи с чем автобус съехал в кювет на дороге в Хасанском районе.

В салоне находилось 48 человек. Уточняется, что есть еще пострадавшие. На месте работают спасатели.

Ранее в дорожно-транспортном происшествии в Калужской области 15 октября пострадали 10 человек, включая восемь детей, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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