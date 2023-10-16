Два туриста погибли в ДТП с автобусом на границе с Китаем

По предварительной информации, водитель не справился с управлением, в связи с чем автобус съехал в кювет на дороге в Хасанском районе.



В салоне находилось 48 человек. Уточняется, что есть еще пострадавшие. На месте работают спасатели.

Ранее в дорожно-транспортном происшествии в Калужской области 15 октября пострадали 10 человек, включая восемь детей, передает RT.

