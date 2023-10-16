Два туриста погибли в ДТП с автобусом на границе с Китаем
16 октября 202308:44
Двое туристов погибли в ДТП по дороге из Китая в Уссурийск, сообщили в министерстве ГОЧС Приморья.
По предварительной информации, водитель не справился с управлением, в связи с чем автобус съехал в кювет на дороге в Хасанском районе.
В салоне находилось 48 человек. Уточняется, что есть еще пострадавшие. На месте работают спасатели.
Ранее в дорожно-транспортном происшествии в Калужской области 15 октября пострадали 10 человек, включая восемь детей, передает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru