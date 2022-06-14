В пригороде Тегерана восемь человек погибли из-за взрыва
14 июня 202222:33
В пригороде столицы Ирана минимум восемь человек погибли из-за взрыва в кафе во время празднования дня рождения. Об этом сообщает агентство Tasnim, передает ТАСС.
Сообщается, что трое погибших - дети.
По данным агентства, одной из причин инцидента мог стать взрыв баллона с гелием, при помощи которого надувают воздушные шары.
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14 июня 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru