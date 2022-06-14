В пригороде Тегерана восемь человек погибли из-за взрыва

В пригороде столицы Ирана минимум восемь человек погибли из-за взрыва в кафе во время празднования дня рождения. Об этом сообщает агентство Tasnim, передает ТАСС.

В Бердянске произошел взрыв

Сообщается, что трое погибших - дети.

По данным агентства, одной из причин инцидента мог стать взрыв баллона с гелием, при помощи которого надувают воздушные шары.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Юрьев
ТЕГИ:ИранВзрыв
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