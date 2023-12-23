В Праге задержали мужчину, угрожавшего макетом гранаты

Ранее стало известно, что чешские правоохранители обнаружили муляж гранаты на площади И.П. Павлова, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Операция по задержанию злоумышленников прошла в 20:30 (22:30 мск). Известно, что речь идет о двух иностранцах.

По данным novinky.cz, между задержанными произошла драка. Во время конфликта один из мужчин достал муляж гранаты, угрожая противнику. Позже полиция обнаружила макет на площади в центре Праги, на месте было перекрыто движение транспорта и пешеходов.

