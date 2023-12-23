В Праге задержали мужчину, угрожавшего макетом гранаты
Полиция задержала в центре Праги двух мужчин, один из задержанных угрожал макетом гранаты. Об этом пишет портал novinky.cz.
Ранее стало известно, что чешские правоохранители обнаружили муляж гранаты на площади И.П. Павлова, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Операция по задержанию злоумышленников прошла в 20:30 (22:30 мск). Известно, что речь идет о двух иностранцах.
По данным novinky.cz, между задержанными произошла драка. Во время конфликта один из мужчин достал муляж гранаты, угрожая противнику. Позже полиция обнаружила макет на площади в центре Праги, на месте было перекрыто движение транспорта и пешеходов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru