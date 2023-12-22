Полиция обнаружила в центре Праги муляж гранаты
22 декабря 202323:28
Чешская полиция обнаружила муляж гранаты на площади И.П. Павлова в центре столицы, говорится в заявлении правоохранителей в социальной сети X (бывший Twitter).
В пятницу, 22 декабря, поступила информация, что в центре Праги ищут мужчину с гранатой. Прибывшие на место саперы обнаружили муляж.
«Ограничения на месте происшествия сняты», - говорится в сообщении полиции.
Накануне в здании Карлова университета в Праге произошла стрельба. Жертвами стали 14 человек, минимум 24 получили ранения, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Полиция обнаружила в центре Праги муляж гранаты
- В ДТП с грузовиком под Псковом погибли три человека
- Москалькова: российским и украинским военнопленным передали письма от родных
- Павел Деревянко предложил отправлять мажоров в деревню
- СМИ: футболистам украинского клуба «Оболонь» вручили повестки
- «Роскосмос» подтвердил задержание замгендиректора Фролова
- В Британии украли дорожный знак с новыми граффити Бэнкси
- «Ростелеком» с января повысит тарифы на домашний интернет
- Введение платежа с маркетплейсов в пользу «Почты России» сняли с повестки
- Заместителю главы «Роскосмоса» предъявили обвинение в мошенничестве
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru