Полиция обнаружила в центре Праги муляж гранаты

Чешская полиция обнаружила муляж гранаты на площади И.П. Павлова в центре столицы, говорится в заявлении правоохранителей в социальной сети X (бывший Twitter).

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В пятницу, 22 декабря, поступила информация, что в центре Праги ищут мужчину с гранатой. Прибывшие на место саперы обнаружили муляж.

«Ограничения на месте происшествия сняты», - говорится в сообщении полиции.

Накануне в здании Карлова университета в Праге произошла стрельба. Жертвами стали 14 человек, минимум 24 получили ранения, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Сергей Подосёнов
ТЕГИ:СтрельбаПолицияПрагаЧехия

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