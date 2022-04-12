В Польше россиянина арестовали по обвинению в шпионаже
Гражданина России арестовали в Польше по обвинению в шпионаже. Об этом сообщает польская прокуратура.
«В ходе расследования, проводимого отделом по военным делам окружной прокуратуры в Гданьске, сотрудники военной жандармерии задержали постоянно проживающего в Польше россиянина», — отмечается в сообщении.
Следствие считает, что гражданин РФ якобы занимался шпионской деятельностью в интересах российской разведки: в частности, задержанный мог собирать информацию оснащении и штатном расписании воинских частей.
Суд арестовал россиянина на три месяца, отмечает RT.
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