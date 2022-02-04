Уголовное дело возбуждено по факту взрыва газа в Нижнем Новгороде

Уголовное дело возбуждено по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей». В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Взрыв произошел в четверг в доме на проспекте Ленина. Пострадал хозяин квартиры, его госпитализировали с сильными ожогами. Еще 13 человек спасены, одному из жильцов понадобилась помощь врачей.



