Уголовное дело возбуждено по факту взрыва газа в Нижнем Новгороде

Уголовное дело возбуждено после взрыва газа в многоэтажном жилом доме в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник: Причиной взрыва в воронежском автобусе могла быть украинская диверсия

Уголовное дело возбуждено по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей». В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Взрыв произошел в четверг в доме на проспекте Ленина. Пострадал хозяин квартиры, его госпитализировали с сильными ожогами. Еще 13 человек спасены, одному из жильцов понадобилась помощь врачей.


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ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:Уголовное ДелоВзрыв Газа
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