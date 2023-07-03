В подмосковных Химках произошел пожар на складе

«В Химках горит складское помещение на площади 400 кв. метров», - сообщили в ведомстве.

По данным Telegram-канала Mash, возгорание произошло на территории бывшей мебельной фабрики в микрорайоне Сходня. Отмечается, что столб дыма виден на окраинах Москвы. На место прибыли пожарные.

Как сообщает «Радиоточка НСН», в городе Королев Московской области 26 июня произошел пожар в многоквартирном доме. Погибли два человека.

