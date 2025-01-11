В подмосковной Яхроме локализовали пожар в психиатрической больнице

Пожар в здании в подмосковной Яхроме локализован на площади одной тысячи квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС.

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По данным СМИ, в Яхроме горит кровля неэксплуатируемого здания психиатрической больницы.

Ранее Следственные органы возбудили уголовное дело по факту крупного пожара на производстве ацетона в Гатчине (Ленинградская область), напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: МЧС России
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