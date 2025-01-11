В подмосковной Яхроме локализовали пожар в психиатрической больнице
11 января 202519:01
Пожар в здании в подмосковной Яхроме локализован на площади одной тысячи квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС.
По данным СМИ, в Яхроме горит кровля неэксплуатируемого здания психиатрической больницы.
Ранее Следственные органы возбудили уголовное дело по факту крупного пожара на производстве ацетона в Гатчине (Ленинградская область), напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru