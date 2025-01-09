В Курской области локализовали пожар на птицефабрике

Пожар на птицефабрике «Куриное царство» в Курской области удалось локализовать, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС. Возгорание охватило площадь около пяти тысяч квадратных метров.

В результате происшествия пострадал 40-летний мужчина, который получил ожоги рук. Пострадавшего доставили в больницу, уточнили в ведомстве.

При пожаре на птицефабрике в Курской области пострадал один человек

На месте продолжают работать около 60 пожарных, задействовано 17 единиц техники. Причины возгорания устанавливают специалисты. По словам врио губернатора региона Александра Хинштейна, основной версией считается возгорание электропроводки.

Птицефабрика «Куриное царство», расположенная в Горшеченском районе, входит в группу «Черкизово» и является одним из крупнейших российских производителей мяса птицы, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:ПожарКурская ОбластьПожарные

Горячие новости

Все новости

партнеры