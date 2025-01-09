В Курской области локализовали пожар на птицефабрике
Пожар на птицефабрике «Куриное царство» в Курской области удалось локализовать, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС. Возгорание охватило площадь около пяти тысяч квадратных метров.
В результате происшествия пострадал 40-летний мужчина, который получил ожоги рук. Пострадавшего доставили в больницу, уточнили в ведомстве.
На месте продолжают работать около 60 пожарных, задействовано 17 единиц техники. Причины возгорания устанавливают специалисты. По словам врио губернатора региона Александра Хинштейна, основной версией считается возгорание электропроводки.
Птицефабрика «Куриное царство», расположенная в Горшеченском районе, входит в группу «Черкизово» и является одним из крупнейших российских производителей мяса птицы, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru