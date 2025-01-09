В Курской области локализовали пожар на птицефабрике

Пожар на птицефабрике «Куриное царство» в Курской области удалось локализовать, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС. Возгорание охватило площадь около пяти тысяч квадратных метров.

В результате происшествия пострадал 40-летний мужчина, который получил ожоги рук. Пострадавшего доставили в больницу, уточнили в ведомстве.