В подмосковной школе обрушился потолок

Часть навесного потолка обвалилась в средней общеобразовательной школе №2 в подмосковном Лыткарино. Никто из детей не пострадал, сообщила директор школы Марина Крылова.

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Директор объяснила, что несколько плиток рухнуло, так как дети дергали за новогодние украшения, которые крепились к потолку. Крепежи расшатались, и часть потолка обвалилась, отметила Крылова.

По словам директора, сотрудники школы оперативно среагировали на ситуацию.

«Светильники просто повисли, несколько плит рухнуло. Тут же завучи оградили доступ детей к той части коридора. Всё убрали, всё что висело – срезали и сняли. Вызвали сразу пожарных, потому что там датчик пожарный был», – рассказала Крылова в беседе с «Радио 1».

Директор пообещала, что уже сегодня все будет исправлено.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
ТЕГИ:ШколаПроисшествие
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