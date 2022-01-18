В подмосковной школе обрушился потолок
Часть навесного потолка обвалилась в средней общеобразовательной школе №2 в подмосковном Лыткарино. Никто из детей не пострадал, сообщила директор школы Марина Крылова.
Директор объяснила, что несколько плиток рухнуло, так как дети дергали за новогодние украшения, которые крепились к потолку. Крепежи расшатались, и часть потолка обвалилась, отметила Крылова.
По словам директора, сотрудники школы оперативно среагировали на ситуацию.
«Светильники просто повисли, несколько плит рухнуло. Тут же завучи оградили доступ детей к той части коридора. Всё убрали, всё что висело – срезали и сняли. Вызвали сразу пожарных, потому что там датчик пожарный был», – рассказала Крылова в беседе с «Радио 1».
Директор пообещала, что уже сегодня все будет исправлено.
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