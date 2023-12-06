Чиновника администрации Архангельска задержали по подозрению в получении взятки

«По версии следствия, в период с 2021-го по ноябрь 2023 года работник ... получил от индивидуальных предпринимателей взятки за беспрепятственное заключение и исполнение муниципальных контрактов на выполнение работ по устройству и содержанию ряда ледовых переправ», — указали в ведомстве.

Предварительно, общая сумма незаконно полученных средств составила свыше 1 млн рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о получении должностным лицом взятки в крупном размере. Кроме того, в отношении двух индивидуальных предпринимателей возбуждены дела о даче взятки.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах Архангельской области, задержанный — глава управления транспорта и дорожного хозяйства Алексей Калашников.

Ранее начальника отдела министерства транспорта и дорожного хозяйства Амурской области задержали по подозрению в получении взятки в виде денег и автомобиля на сумму 5,5 млн рублей, пишет «Свободная пресса».

