Чиновника администрации Архангельска задержали по подозрению в получении взятки
Начальника одного из департаментов администрации Архангельска задержали по подозрению в получении взятки на сумму более 1 млн рублей. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.
«По версии следствия, в период с 2021-го по ноябрь 2023 года работник ... получил от индивидуальных предпринимателей взятки за беспрепятственное заключение и исполнение муниципальных контрактов на выполнение работ по устройству и содержанию ряда ледовых переправ», — указали в ведомстве.
Предварительно, общая сумма незаконно полученных средств составила свыше 1 млн рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о получении должностным лицом взятки в крупном размере. Кроме того, в отношении двух индивидуальных предпринимателей возбуждены дела о даче взятки.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах Архангельской области, задержанный — глава управления транспорта и дорожного хозяйства Алексей Калашников.
Ранее начальника отдела министерства транспорта и дорожного хозяйства Амурской области задержали по подозрению в получении взятки в виде денег и автомобиля на сумму 5,5 млн рублей, пишет «Свободная пресса».
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