В Подмосковье в пассажира автобуса выстрелили из сигнального пистолета

По данным полиции, инцидент произошёл на шоссе Энтузиастов. В ходе конфликта в автобусе один из пассажиров «выстрелил в сторону оппонента из предмета, конструктивно схожего с оружием». Пострадавшему потребовалась медпомощь.

Отмечается, что стражи порядка доставили в отделение полиции местного жителя 1986 года рождения, у которого был изъят сигнальный пистолет.

Ранее четыре человека пострадали в результате стрельбы в торговом центре «Красный кит» в Мытищах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

