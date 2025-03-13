В Подмосковье в пассажира автобуса выстрелили из сигнального пистолета
Стрельба произошла в автобусе в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД России.
По данным полиции, инцидент произошёл на шоссе Энтузиастов. В ходе конфликта в автобусе один из пассажиров «выстрелил в сторону оппонента из предмета, конструктивно схожего с оружием». Пострадавшему потребовалась медпомощь.
Отмечается, что стражи порядка доставили в отделение полиции местного жителя 1986 года рождения, у которого был изъят сигнальный пистолет.
Ранее четыре человека пострадали в результате стрельбы в торговом центре «Красный кит» в Мытищах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru