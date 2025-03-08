В Канаде при стрельбе в пабе пострадали 11 человек

Стрельба произошла в пабе в канадском Торонто, пострадали как минимум 11 человек. Об этом сообщил телеканал CTV.

Отмечается, что инцидент произошел вечером в пятницу в заведении возле торгового центра Скарборо.

«По меньшей мере 11 человек пострадали», - указано в сообщении.

Других подробностей не приводится. По данным полиции, подозреваемый в атаке остается на свободе. Данных о личности стрелявшего нет.

Ранее в подмосковных Мытищах четыре человека пострадали в результате стрельбы в торговом центре «Красный кит», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

