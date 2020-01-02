В Подмосковье в ДТП с автобусами погиб ребенок, шесть человек пострадали
В подмосковном Красногорске в результате столкновения двух автобусов пострадали шесть человек. Один из пострадавших ребенок. Об этом инормирует агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.
Инцидент произошел около 09:00 (мск) на Путилковском шоссе.
Отмечается, что пострадавшие доставлены в больницу № 1 Красногорска.
На месте аварии работают сотрудники ДПС.
В настоящее время выясняются обстоятельства ДТП.
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