В Подмосковье под тяжестью снега обрушился спорткомплекс

Надувная конструкция была установлена на улице Дзержинского. До происшествия постройка предназначалась для пляжных видов спорта. По предварительной информации, пострадавших нет.

Прошедший в Подмосковье снегопад, по оценке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, стал самым мощным за последние 40 лет. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

