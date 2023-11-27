В Подмосковье под тяжестью снега обрушился спорткомплекс
27 ноября 202315:13
В подмосковном селе Алабушево под тяжестью снега обрушился спорткомплекс «Зевс». Кадры с места происшествия опубликовал Telegram-канал «112».
Надувная конструкция была установлена на улице Дзержинского. До происшествия постройка предназначалась для пляжных видов спорта. По предварительной информации, пострадавших нет.
Прошедший в Подмосковье снегопад, по оценке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, стал самым мощным за последние 40 лет. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Исследование: россияне начинают и заканчивают рабочую неделю песней «По барам»
- «Манчестер Юнайтед» первым в АПЛ сыграл 500 сухих матчей
- Кристофер Нолан защитил от критики голливудские супергеройские франшизы
- Старший вице-президент Сбербанка Николай Васев умер в возрасте 42 лет
- В Якутске к 2027 году построят кинопавильон для съемок российских и зарубежных компаний
- Собянин досрочно открыл сквозное движение по обновленной Окской улице
- В Подмосковье под тяжестью снега обрушился спорткомплекс
- РЖД восстановили движение поездов на Черноморском побережье
- Минобороны: Две украинские ракеты были сбиты над Азовским морем
- Директор Пушкинского музея: Отмена российской культуры уходит в прошлое
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru