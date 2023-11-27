В Подмосковье под тяжестью снега обрушился спорткомплекс

В подмосковном селе Алабушево под тяжестью снега обрушился спорткомплекс «Зевс». Кадры с места происшествия опубликовал Telegram-канал «112».

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Надувная конструкция была установлена на улице Дзержинского. До происшествия постройка предназначалась для пляжных видов спорта. По предварительной информации, пострадавших нет.

Прошедший в Подмосковье снегопад, по оценке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, стал самым мощным за последние 40 лет. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:СнегопадПодмосковье

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