Бывший защитника «Спартака» задержан в Амстердаме со 115 кг кокаина
В Амстердаме задержали экс-защитника футбольного клуба «Спартак» Душана Петковича, сообщает Net.hr.
У спортсмена и его товарища Дамьяна Рогановича обнаружено 115 килограммов кокаина. Полицейским удалось разорвать цепочку незаконной торговли кокаином в Нидерландах. Всего задержаны восемь преступников, подозреваемых в нескольких нарушениях законов Бельгии и Нидерландов.
Следствие считает, что группа футболиста поставляла наркотики из Южной Америки в страны Европы.
Петкович играл за «Спартак» с 2004 года, после чего перешел в подмосковный «Сатурн», который покинул в 2007 году, завершив карьеру.
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