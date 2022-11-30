Бывший защитника «Спартака» задержан в Амстердаме со 115 кг кокаина

У спортсмена и его товарища Дамьяна Рогановича обнаружено 115 килограммов кокаина. Полицейским удалось разорвать цепочку незаконной торговли кокаином в Нидерландах. Всего задержаны восемь преступников, подозреваемых в нескольких нарушениях законов Бельгии и Нидерландов.

Следствие считает, что группа футболиста поставляла наркотики из Южной Америки в страны Европы.

Петкович играл за «Спартак» с 2004 года, после чего перешел в подмосковный «Сатурн», который покинул в 2007 году, завершив карьеру.

