В Подмосковье несовершеннолетний напал с мачете на девушку и мужчину

По данным ведомства, инцидент произошёл в Балашихе в микрорайоне Железнодорожный 2 июня. Здесь 17-летний подросток ударил мачете 18-летнюю девушку и 25-летнего мужчину.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух человек. На допросе несовершеннолетний признал вину и указал, что причиной нападения стала ревность.

Ранее во Владивостоке в ходе дорожного конфликта с участием двух женщин одна из них применила мачете, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

