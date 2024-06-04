В Подмосковье несовершеннолетний напал с мачете на девушку и мужчину
В Московской области арестовали несовершеннолетнего, напавшего с мачете на девушку и мужчину. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГСУ СК РФ.
По данным ведомства, инцидент произошёл в Балашихе в микрорайоне Железнодорожный 2 июня. Здесь 17-летний подросток ударил мачете 18-летнюю девушку и 25-летнего мужчину.
Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух человек. На допросе несовершеннолетний признал вину и указал, что причиной нападения стала ревность.
Ранее во Владивостоке в ходе дорожного конфликта с участием двух женщин одна из них применила мачете, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин встретится с главами мировых информагентств
- Минфин: Майнинг станет официальным видом деятельности в России
- Том Круз по ошибке хотел сесть в машину британского премьера
- Продюсер объяснил, почему в России возрождается интерес к народной музыке
- Обливший кислотой возлюбленную житель Кубани получил 9 лет колонии
- Виторган заявил, что Газманов украл мелодию у группы «Мумий Тролль»
- В Белгородской области два человека получили ранения в результате атаки ВСУ
- СМИ: Задержана глава организации «Империя сильнейших ведьм»
- В Минске задержали россиянина, летевшего в Грузию по фальшивому заграну
- Греф анонсировал открытие отделений Сбербанка в новых регионах РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru