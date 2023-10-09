В Подмосковье мужчина попал под электричку и остался жив

В городском округе Фрязино Московской области мужчина попал под электричку, сообщило агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу «Мособлпожспас».

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У 37-летнего мужчины зафиксировали повреждение шейного отдела позвоночника и перелом правой голени. Спасатели эвакуировали его с железнодорожных путей.

«С травмами различной степени тяжести мужчина был госпитализирован», - говорится в заявлении.

В воскресенье следовавшая из Москвы в Монино электричка столкнулась с легковушкой на железнодорожном переезде. Обошлось без пострадавших, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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