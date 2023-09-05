Подмосковная электричка раздавила женщину в авто

Женщина за рулём легкового автомобиля погибла под колёсами пригородного электропоезда в Московской области. Электричка подмяла машину под себя в Раменском городском округе.

Как сообщают «Известия», смертельная авария произошла на нерегулируемом железнодорожном переезде. В сети появились видео и фото с места трагедии.

Судя по кадрам, машину смяло, как консервную банку, и она полностью ушла под колеса электрички.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее электричка сообщением Москва - Тверь загорелась в Подмосковье на станции Подсолнечная. Пассажиры успели эвакуироваться.

