Подмосковная электричка раздавила женщину в авто
Женщина за рулём легкового автомобиля погибла под колёсами пригородного электропоезда в Московской области. Электричка подмяла машину под себя в Раменском городском округе.
Как сообщают «Известия», смертельная авария произошла на нерегулируемом железнодорожном переезде. В сети появились видео и фото с места трагедии.
Судя по кадрам, машину смяло, как консервную банку, и она полностью ушла под колеса электрички.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее электричка сообщением Москва - Тверь загорелась в Подмосковье на станции Подсолнечная. Пассажиры успели эвакуироваться.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru