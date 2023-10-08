В Подмосковье электричка столкнулась с легковым автомобилем

Происшествие произошло в 19:25 на перегоне между станциями Чкаловская и Монино Ярославского направления. Водитель легковушки выехал на железнодорожный переезд перед приближающейся электричкой.

Машинист электропоезда применил экстренное торможение, но не смог избежать столкновения.

Пострадавших нет. Некоторые поезда в сторону области задерживаются.

Ранее сообщалось ,что электричка подмяла под себя машину в Раменском городском округе. Находившаяся за рулем автомобиля женщина погибла, передает «Радиоточка НСН».

