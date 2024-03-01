В Подмосковье электричка сбила двух взрослых и ребенка

В городе Орехово-Зуево Московской области электричка Петушки - Москва сбила трех человек, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

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Происшествие произошло на станции Крутое. Электропоезд сбил мужчину, женщину и ребенка.

По предварительным данным, все трое живы. Женщину пришлось извлекать из-под поезда. Она находится в тяжелом состоянии.

Прокуратура начала проверку соблюдения требований безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

На подмосковной станции Апрелевка 28 февраля сошел с рельсов пригородный поезд. Пассажиров вывели из состава через головной вагон, пострадавших нет, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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