В Подмосковье электричка сбила двух взрослых и ребенка
В городе Орехово-Зуево Московской области электричка Петушки - Москва сбила трех человек, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Происшествие произошло на станции Крутое. Электропоезд сбил мужчину, женщину и ребенка.
По предварительным данным, все трое живы. Женщину пришлось извлекать из-под поезда. Она находится в тяжелом состоянии.
Прокуратура начала проверку соблюдения требований безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
На подмосковной станции Апрелевка 28 февраля сошел с рельсов пригородный поезд. Пассажиров вывели из состава через головной вагон, пострадавших нет, отмечает «Радиоточка НСН».
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