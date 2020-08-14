В Петербурге нашли более 25 кг бельгийского кокаина

«Согласно материалам, предоставленным бельгийскими коллегами, наркотические средства были ввезены на территорию РФ из Бельгии на крупнотоннажном судне, перевозившем грузовой транспорт. При досмотре 50 большегрузных автомобилей в кабине одного из них обнаружено более 25 кг вещества, которое, согласно заключению эксперта, признано кокаином», - передаёт её слова ТАСС.

Ранее в Ивановской области была ликвидирована крупная накролаборатория производившая в месяц более 200 килограммов синтетических наркотиков.

