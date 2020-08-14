В Петербурге нашли более 25 кг бельгийского кокаина

Сотрудники МВД обнаружили на прибывшем из Бельгии в Санкт-Петербург крупнотоннажном судне более 25 кг кокаина. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

В Ивановской области ликвидирована крупная нарколаборатория

«Согласно материалам, предоставленным бельгийскими коллегами, наркотические средства были ввезены на территорию РФ из Бельгии на крупнотоннажном судне, перевозившем грузовой транспорт. При досмотре 50 большегрузных автомобилей в кабине одного из них обнаружено более 25 кг вещества, которое, согласно заключению эксперта, признано кокаином», - передаёт её слова ТАСС.

Ранее в Ивановской области была ликвидирована крупная накролаборатория производившая в месяц более 200 килограммов синтетических наркотиков.

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ФОТО: vk.com
ТЕГИ:МВДСанкт-ПетербургКокаин
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