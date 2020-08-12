В Ивановской области ликвидирована крупная нарколаборатория
Крупная нарколаборатория, производившая в месяц более 200 кг синтетических наркотиков, ликвидирована в Ивановской области. Об этом сообщает «Российская газета».
По данным газеты, сотрудники ФСБ задержали нарушителей закона с поличным в большом частном доме, который являлся промышленной лабораторией. Отмечается, что наркодельцы использовали труд наемных мигрантов для производства наркотических средств, которые сбывали через интернет.
Сотрудники ФСБ изъяли 34,8 кг мефедрона, более 1,2 тонны наркосодержащей жидкости, более 7,2 тонны химических реактивов и прекурсоров, а также оружие и боеприпасы, пишет издание.
Возбуждены уголовные дела.
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