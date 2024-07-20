В петербургском ТРЦ «Галерея» произошло возгорание
20 июля 202416:22
В торгово-развлекательном центре «Галерея» на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге произошло возгорание, сообщили в городском главке МЧС.
Горение наблюдается в вентиляционной вытяжке в кафе на пятом этаже. Площадь пожара уточняется.
Информации о пострадавших не поступало. В ликвидации возгорания участвуют 19 спасателей и четыре единицы техники.
В субботу, 20 июля, в Омске загорелось семь жилых домов на площади около тысячи квадратных метров. Причиной стала авария на газопроводе, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru