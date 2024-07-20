В петербургском ТРЦ «Галерея» произошло возгорание

В торгово-развлекательном центре «Галерея» на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге произошло возгорание, сообщили в городском главке МЧС.

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Горение наблюдается в вентиляционной вытяжке в кафе на пятом этаже. Площадь пожара уточняется.

Информации о пострадавших не поступало. В ликвидации возгорания участвуют 19 спасателей и четыре единицы техники.

В субботу, 20 июля, в Омске загорелось семь жилых домов на площади около тысячи квадратных метров. Причиной стала авария на газопроводе, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:ПожарТорговые ЦентрыСанкт-Петербург

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