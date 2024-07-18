СМИ: Мебельная фабрика загорелась в Ростове-на-Дону
18 июля 202418:04
Мебельная фабрика загорелась в Ростове-на-Дону, сообщает «Ростов-на-Дону онлайн».
По данным местных СМИ, пожар произошел на улице Горсоветской. Огонь охватил уже около 200 «квадратов» здания.
Причина пожара и информация о пострадавших уточняются. Экстренные службы работают на месте.
Ранее сухая растительность на площади 70 гектаров загорелась на Ставрополье, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru