СМИ: Мебельная фабрика загорелась в Ростове-на-Дону

Мебельная фабрика загорелась в Ростове-на-Дону, сообщает «Ростов-на-Дону онлайн».

Пожар в здании на Пресненском валу в Москве на 700 «квадратах» потушили

По данным местных СМИ, пожар произошел на улице Горсоветской. Огонь охватил уже около 200 «квадратов» здания.

Причина пожара и информация о пострадавших уточняются. Экстренные службы работают на месте.

Ранее сухая растительность на площади 70 гектаров загорелась на Ставрополье, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ростов-на-ДонуПожарМЧС РФ

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