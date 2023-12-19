На химзаводе в Нижегородской области обрушилась часть трубопровода

Часть конструкции трубопровода пара установки по производству перекиси водорода обрушилась на химическом предприятии в Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

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Инцидент произошел накануне в 22:55.

«В результате нарушения технологического процесса произошло разрушение части конструкции трубопровода ... Площадь разрушения составила 120 кв.м. Угроза дальнейшего разрушения отсутствует. Возгорания не произошло», — подчеркнули в МЧС.

По данным ведомства, в результате ЧП пострадал мужчина 1975 года рождения, его направили на амбулаторное лечение. Причины обрушения устанавливаются, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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