В Петербурге нашли тело звезды «Дома-2» Анастасии Кочервей

Тело бывшей участницы реалити-шоу «Дом-2» Анастасии Кочервей обнаружили в реке в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на модель, экс-участницу телепроекта Олесю Малибу.

На проекте «Дом-2» умер мужчина

По данным СМИ, несколько дней назад Кочервей пропала. Как отметила Малибу, у звезды «Дома-2» «были проблемы с наркотиками и каким-то мужчиной в Москве».

«Возможно, это и стало причинами гибели», — указывает телеканал.

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ФОТО: Фото со страницы Анастасии Кочервей во ВКонтакте
ТЕГИ:Санкт-ПетербургСмерть"Дом-2"
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