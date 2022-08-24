В Петербурге нашли тело звезды «Дома-2» Анастасии Кочервей
24 августа 202211:24
Тело бывшей участницы реалити-шоу «Дом-2» Анастасии Кочервей обнаружили в реке в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на модель, экс-участницу телепроекта Олесю Малибу.
По данным СМИ, несколько дней назад Кочервей пропала. Как отметила Малибу, у звезды «Дома-2» «были проблемы с наркотиками и каким-то мужчиной в Москве».
«Возможно, это и стало причинами гибели», — указывает телеканал.
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24 августа 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru