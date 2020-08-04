На границе РФ и Казахстана прошли столкновения мигрантов

Драки с участием мигрантов произошли на российско-казахстанской границе на территории Самарской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Приволжского округа Росгвардии.

По данным агентства, сотрудники Росгвардии участие в стычках не принимали. Отмечается, что ранее в соцсетях появилась информация о том, что столкновения идут между росгвардейцами и мигрантами.

Что стало причиной драки не уточняется.

Ранее зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев предложил всю полноту ответственности за действия нанятого гражданина иностранного государства возложить на работодателя. Такую идею он озвучил на совещании по обеспечению правопорядка в период преодоления последствий эпидемии коронавируса.

