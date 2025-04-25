В Марий Эл легковушка сбила лося, в ДТП пострадали пять человек
Автомобиль LADA Granta сбил лося и съехал в кювет в Звениговском районе Марий Эл, пять человек пострадали. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Авария произошла около 03:30 на 28-м км трассы Кокшайск - Красногорский.
«Пострадали пять человек, в том числе 17-летний пассажир. Пострадавшие доставлены в лечебные учреждения района и Йошкар-Олы», - указали в прокуратуре.
Надзорное ведомство контролирует ход и результаты процессуальной проверки.
Ранее в Мазановском округе Амурской области ребенок и двое взрослых погибли в результате ДТП с Lada Granta и грузовым «Уралом», напоминает РЕН ТВ.
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