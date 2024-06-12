В Пермском крае пострадали пассажиры опрокинувшегося автобуса

Рейсовый автобус опрокинулся в Пермском крае, пострадали 12 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

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По данным полиции, ДТП произошло на трассе «Пермь - Березники». Близ села Романово автобус, которым управлял 46-летний мужчина, съехал с трассы в кювет и опрокинулся на бок.

«Пострадали 12 человек... из них четыре человека - в состоянии средней степени тяжести госпитализируются в больницу. Ещё три человека направлены в травмпункт», - уточнили медики.

В Минздраве Пермского края добавили, что детей среди пострадавших нет.

Ранее 10 человек пострадали при столкновении автобуса и КамАЗа в Ленинградской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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