В Перми перекрыли аэропорт

В Перми перекрыли территорию аэропрта «Большое Савино». Об этом пишет Газета.ru. По словам очевидцев автомобили не могут заехать на территорию аэропорта, а также – выехать оттуда. На месте находятся машины скорой помощи, полицейские и пожарные. Другие подробности пока не известны. При этом по данным онлайн-табло аэропорта почти все рейсы до конца дня должны прибыть и вылететь по расписанию.

Ранее аэропорт Домодедово проверили после сообщения о бомбе.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Аэропорт
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры