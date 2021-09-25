В Перми перекрыли аэропорт

В Перми перекрыли территорию аэропрта «Большое Савино». Об этом пишет Газета.ru. По словам очевидцев автомобили не могут заехать на территорию аэропорта, а также – выехать оттуда. На месте находятся машины скорой помощи, полицейские и пожарные. Другие подробности пока не известны. При этом по данным онлайн-табло аэропорта почти все рейсы до конца дня должны прибыть и вылететь по расписанию.

Ранее аэропорт Домодедово проверили после сообщения о бомбе.



