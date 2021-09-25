В Перми перекрыли аэропорт
25 сентября 202111:42
В Перми перекрыли территорию аэропрта «Большое Савино». Об этом пишет Газета.ru. По словам очевидцев автомобили не могут заехать на территорию аэропорта, а также – выехать оттуда. На месте находятся машины скорой помощи, полицейские и пожарные. Другие подробности пока не известны. При этом по данным онлайн-табло аэропорта почти все рейсы до конца дня должны прибыть и вылететь по расписанию.
Ранее аэропорт Домодедово проверили после сообщения о бомбе.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru