В пельменном цехе в Тольятти произошел пожар
В пельменном цехе в Тольятти на площади 500 квадратных метров произошел пожар, сообщили в ГУМЧС по Самарской области.
Сообщение поступило ближе к 7 утра по московскому времени, горение произошло на первом и втором этажах цеха. Погибших и пострадавших нет, 95 человек смогли эвакуироваться самостоятельно.
23 июня спасатели локализовали возгорание в пятиэтажном жилом доме в городе Первоуральск Свердловской области. Для жителей дома подготовили пункт временного размещения. Пострадавших нет. Сообщение о возгорании кровли пятиэтажного дома на 200 квадратных метрах поступило в 19:56 по мск. Эвакуировано 53 человека, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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