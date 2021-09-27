Дети отравились парами хлора в бассейне в Таганроге

В Таганроге госпитализированы шестеро детей, сообщает «РЕН ТВ».

В Казани шесть посетителей аквапарка попали в больницу с отравлением

Они отравились парами хлора 26 сентября во время посещения бассейна в одном из культурно-оздоровительных комплексов. У детей резко ухудшилось самочувствие, в связи с чем их доставили в городскую больницу.

В настоящее время уточняется информация о состоянии пострадавших. По факту инцидента проводится проверка. Специалисты взяли в бассейне пробы воды.

Напомним, в июле шесть посетителей казанского аквапарка «Ривьера», в том числе пятеро детей, были доставлены в больницы с признаками отравления. Пострадавшие отравились хлором.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ОтравлениеДети
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