Дети отравились парами хлора в бассейне в Таганроге
В Таганроге госпитализированы шестеро детей, сообщает «РЕН ТВ».
Они отравились парами хлора 26 сентября во время посещения бассейна в одном из культурно-оздоровительных комплексов. У детей резко ухудшилось самочувствие, в связи с чем их доставили в городскую больницу.
В настоящее время уточняется информация о состоянии пострадавших. По факту инцидента проводится проверка. Специалисты взяли в бассейне пробы воды.
Напомним, в июле шесть посетителей казанского аквапарка «Ривьера», в том числе пятеро детей, были доставлены в больницы с признаками отравления. Пострадавшие отравились хлором.
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