В Орске зафиксировали 27 случаев кишечной инфекции

По её словам, заболевание медики связывают с паводковой ситуацией.

«Сейчас там жители уже эвакуированы, очага нет», - заключила она.

Ранее в минздраве Оренбургской области заявили, что в частично затопленном Орске временно прекращено оказание стационарной медицинской помощи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

