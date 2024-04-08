В Орске зафиксировали 27 случаев кишечной инфекции
8 апреля 202417:01
Кишечная инфекция выявлена у 27 человек в частично затопленном Орске. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила глава минздрава Оренбургской области Татьяна Савинова.
По её словам, заболевание медики связывают с паводковой ситуацией.
«Сейчас там жители уже эвакуированы, очага нет», - заключила она.
Ранее в минздраве Оренбургской области заявили, что в частично затопленном Орске временно прекращено оказание стационарной медицинской помощи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru