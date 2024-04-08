В Орске зафиксировали 27 случаев кишечной инфекции

Кишечная инфекция выявлена у 27 человек в частично затопленном Орске. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила глава минздрава Оренбургской области Татьяна Савинова.

Число пострадавших при наводнении в Орске увеличилось до 99 человек

По её словам, заболевание медики связывают с паводковой ситуацией.

«Сейчас там жители уже эвакуированы, очага нет», - заключила она.

Ранее в минздраве Оренбургской области заявили, что в частично затопленном Орске временно прекращено оказание стационарной медицинской помощи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БолезньИнфекцияПаводокОренбургская Область

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