В Орске усилят патрули правоохранителей для борьбы со случаями мародёрства
В Орске намерены усилить патрули правоохранителей для борьбы со случаями мародёрства. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Василий Козупица, который ранее встретился с жителями, потерявшими дом из-за паводка.
«Люди переживают за имущество, которое осталось в брошенных домах. Поэтому договорились об увеличении количества полицейских патрулей для охраны подтопленных территорий от мародеров», - написал он.
По словам Козупицы, пострадавшие от паводка получат по 100 тысяч рублей на каждого члена семьи в качестве первоочередной поддержки. Также по поручению губернатора Оренбургской области рассматривается возможность компенсировать людям плату за съем жилья. Пострадавшим от чрезвычайной ситуации на период ЧС приостановят начисление платы за коммунальные услуги, штрафы и пени.
Ранее Telegram-канал Shot сообщал, что жители Орска не готовы покинуть свои дома из-за мародеров, которые обворовывают дома. Также в городе зафиксированы кражи в магазинах, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru