В Орловской области 259 населенных пунктов остались без света из-за непогоды
В результате прохождения циклона «Патрик» в Орловской области остались без электричества 259 населенных пунктов, написал в своем Telegram-канале глава региона Андрей Клычков.
«Больше всего от шквалистого ветра пострадали Болховский, Покровский, Кромской районы, а также Орловский муниципальный округ», - уточнил он.
Губернатор заявил, что энергетики непрерывно ведут восстановительные работы. В ликвидации последствий непогоды участвуют 28 бригад.
В Санкт-Петербурге в ночь на воскресенье выпал первый снег. В ряде населенных пунктах Ленинградской области из-за непогоды отключилось электричество, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Орловской области 259 населенных пунктов остались без света из-за непогоды
- Минобороны: ВС РФ отразили девять контратак ВСУ на купянском направлении
- Армия обороны Израиля уничтожила более 400 бойцов ХАМАС
- СМИ: Два израильских туриста погибли под пулями в Александрии
- Музыканта группы «Руки Вверх» обнаружили мертвым в московской квартире
- Мексиканский актёр из «Сватов» и «Конана» умер в 85 лет
- Газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыли из-за возможной утечки
- В Секторе Газа число погибших выросло до 313
- Климов назвал срок для объявления даты президентских выборов и отреагировал на инициативу Кадырова
- «Известия» раскрыли подробности о судьбе якобы попавшей в плен к ХАМАС россиянке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru