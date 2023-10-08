В Орловской области 259 населенных пунктов остались без света из-за непогоды

В результате прохождения циклона «Патрик» в Орловской области остались без электричества 259 населенных пунктов, написал в своем Telegram-канале глава региона Андрей Клычков.

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«Больше всего от шквалистого ветра пострадали Болховский, Покровский, Кромской районы, а также Орловский муниципальный округ», - уточнил он.

Губернатор заявил, что энергетики непрерывно ведут восстановительные работы. В ликвидации последствий непогоды участвуют 28 бригад.

В Санкт-Петербурге в ночь на воскресенье выпал первый снег. В ряде населенных пунктах Ленинградской области из-за непогоды отключилось электричество, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
ТЕГИ:ЦиклонОрловская Область

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