В Орле неизвестный бросил «коктейль Молотова» в здание областной администрации

Злоумышленник бросил две бутылки с зажигательной смесью в здание областной администрации в Орле, произошло возгорание, однако его оперативно потушили. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

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«В 7:50 неизвестный человек бросил в центральный вход здания администрации Орловской области две бутылки с зажигательной смесью. Возгорание удалось оперативно потушить», — сообщил Клычков в Telegram.

При тушении огня один из сотрудников получил ожоги, пострадавшему оказана медицинская помощь, пишет RT.

Клычков допустил, что таким образом злоумышленник решил «отметить День независимости Украины». Губернатор подчеркнул, что инцидент не повлияет на деятельность орловских властей.

«Мы как помогали нашей армии, участвующей в спецоперации, так и продолжим помогать. Как помогали беженцам из Донбасса, так и продолжим помогать», — написал Клычков.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ПоджогОрел
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