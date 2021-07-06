В Оренбургской области ввели режим ЧС из-за пожара

В ведомстве объяснили, что тушение пожара осложняется высокой температурой воздуха, труднодоступностью местности и сильным ветром. В ликвидации пожара принимают участие 157 человек и 40 единиц техники. Кроме того, эксперты ведут наблюдения за местностью с помощью беспилотников, в готовности находится аэромобильная группировка.

Спасателям удалось не допустить распространения огня на жилые дома. Сейчас местность перед городом перекопана. Пожар начался 5 июля в 10 километрах от Медногорска. По предварительным данным, фронт горения составлял около 20 километров. Дым от горения травы накрыл весь город. Пожару присвоили второй ранг сложности.

