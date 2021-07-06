В Оренбургской области ввели режим ЧС из-за пожара
В Медногорске Оренбургской области ввели режим ЧС муниципального характера из-за сильного природного пожара, который начался 5 июля, сообщили «Известия» со ссылкой на региональное управление МЧС.
В ведомстве объяснили, что тушение пожара осложняется высокой температурой воздуха, труднодоступностью местности и сильным ветром. В ликвидации пожара принимают участие 157 человек и 40 единиц техники. Кроме того, эксперты ведут наблюдения за местностью с помощью беспилотников, в готовности находится аэромобильная группировка.
Спасателям удалось не допустить распространения огня на жилые дома. Сейчас местность перед городом перекопана. Пожар начался 5 июля в 10 километрах от Медногорска. По предварительным данным, фронт горения составлял около 20 километров. Дым от горения травы накрыл весь город. Пожару присвоили второй ранг сложности.
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