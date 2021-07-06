Под Оренбургом тушат крупный природный пожар

Крупное возгорание природного происхождения произошло около города Медногорска Оренбургской области. Об этом сообщает правительство региона в своем канале в Telegram.

По данным правительства, причиной пожара стало возгорание сухой травы в 10 километрах от Медногорска. Информация о возгорании поступила в понедельник днем. В МЧС присвоили пожару сложность №2.

Открытый огонь занимает площадь около 20 километров "разрозненными очагами по оврагам и горам". Правительство передает, что ликвидация пожара осложняется труднодоступностью местности. Огонь охватил гористую и скалистую поверхность.

Кроме того, тушению мешает порывистый ветер и жара. "Тушение сухой растительности производится в основном ранцевыми огнетушителями и шанцевым инструментом. Подъезд пожарной техники к фронту пожара затруднен либо отсутствует", - указано в сообщении.

