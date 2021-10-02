В Оренбургской области погиб парашютист

Парашютист погиб в Оренбургской области. Гибель 20-летнего парня расследуют следственные органы. Они выясняют обстоятельства произошедшего. Об этом пишет Интерфакс.

В МУ МВД России «Бузулукское» поступило сообщение о несчастном случае, который произошел на Бузулукском аэродроме. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Сахалинский подросток погиб при прыжке с парашютом

Стало известно, что во время прыжка парня при открытии парашюта запутались стропы и он разбился насмерть.

Ранее в Подмосковье после прыжка насмерть разбился парашютист.



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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Смерть
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