В Оренбургской области погиб парашютист
Парашютист погиб в Оренбургской области. Гибель 20-летнего парня расследуют следственные органы. Они выясняют обстоятельства произошедшего. Об этом пишет Интерфакс.
В МУ МВД России «Бузулукское» поступило сообщение о несчастном случае, который произошел на Бузулукском аэродроме. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Стало известно, что во время прыжка парня при открытии парашюта запутались стропы и он разбился насмерть.
Ранее в Подмосковье после прыжка насмерть разбился парашютист.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,6 млн+25 219 / сут.
Умерли
209 тыс.+886 / сут.
Выздоровели
6,7 млн+17 852 / сут.
- Взаимная сертификация. «Спутник V» откроет границы
- В Москве предупредили о звонках злодеев с предложением привязать QR-код к соцкартам
- В Оренбургской области погиб парашютист
- Космический аппарат BepiColombo сделал первый фотоснимок Меркурия
- Мурашко: Все барьеры по поводу регистрации «Спутника V» в ВОЗ устранены
- В МИД РФ раскрыли ход сертификации газопровода «Северный поток – 2»
- Зеленский ликвидировал госконцерн «Укроборонпром»
- В Черногории потребовали расследовать связи президента страны и бывшего директора Черкизовского рынка
- Президент Филиппин Дутерте заявил, что уходит из политики
- Под Пензой восстановили движение поездов после аварии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru